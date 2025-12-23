La crisi di Sánchez | dopo i casi giudiziari l’Estremadura
Le recenti elezioni in Estremadura, nel sud-ovest della Spagna, hanno rappresentato una battuta d’arresto per il presidente Pedro Sánchez. La regione, tradizionalmente di centrosinistra, ha mostrato segnali di cambiamento in un contesto segnato anche da questioni giudiziarie legate alla leadership nazionale. Questo risultato potrebbe influenzare il cammino politico di Sánchez e riflettere le dinamiche attuali della politica spagnola.
Le elezioni celebrate domenica nella regione dell’Estremadura, nel sudovest della penisola iberica, sono state un pugno in faccia per il presidente Pedro Sánchez. Non che fosse prevista la vittoria del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Lo stillicidio di scandali sessuali e giudiziari mette in crisi il “modello Sanchez”
Leggi anche: Spagna, batosta per Sanchez in Estremadura: voti quasi dimezzati in due anni. Il premier annuncia un rimpasto, l’ira degli alleati: «Nega la realtà»
Spagna vs Italia: due scelte, due risultati. Mentre la Spagna di Pedro Sánchez cresce anno dopo anno — +2,7% nel 2023, +3,5% nel 2024, +2,9% nel 2025 — l’Italia di Giorgia Meloni resta ferma allo “zero virgola”, inchiodata all’immobilismo insieme alla Ger - facebook.com facebook
