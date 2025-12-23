La crisi della Cam di Grumello dopo il no agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre 2025, lavoratori della Cam di Grumello del Monte hanno partecipato a uno sciopero e a un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, in risposta alla crisi aziendale e al diniego degli incentivi all’esodo. L’evento ha coinvolto numerosi dipendenti, evidenziando le difficoltà che attraversa l’impresa e la preoccupazione per il futuro occupazionale.

Grumello del Monte (Bergamo), 23 dicembre 2025 –  Ampia partecipazione di lavoratrici e lavoratori ieri mattina allo sciopero e al presidio davanti ai cancelli della ditta Cam, a Telgate e Grumello del Monte. I lavoratori dell’azienda, storica realtà dei prodotti per l’infanzia, si sono mobilitati contro la decisione della proprietà di dismettere la produzione: una scelta che rischia di mettere fine a un’esperienza industriale radicata nel territorio. Fuori dallo stabilimento di Grumello del Monte, il clima era segnato da forte preoccupazione e amarezza: l’azienda ha infatti dichiarato 57 esuberi e, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, non sembrerebbe intenzionata a rivedere la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la crisi della cam di grumello dopo il no agli incentivi all8217esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli

© Ilgiorno.it - La crisi della Cam di Grumello, dopo il “no” agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli

Leggi anche: Blocco consegne ai cancelli di Brt: prosegue protesta dei lavoratori della ditta appaltatrice

Leggi anche: Sciopero e presidio alla Cam: “Chiediamo esuberi dignitosi, incentivi all’esodo insufficienti”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La crisi della Cam di Grumello, dopo il “no” agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli; Cam congela l’attività: nuova tranche di uscite; Crisi della Cam, sciopero di otto ore negli stabilimenti bergamaschi e presidio alla sede di Grumello del Monte; Altre 8 ore di sciopero alla Cam. I sindacati: Totale assenza di risposte concrete.

crisi cam grumello dopoAltre 8 ore di sciopero alla Cam. I sindacati: “Totale assenza di risposte concrete” - A fine novembre è stata confermata la chiusura dell’attività produttiva e l’apertura della procedura di esubero. bergamonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.