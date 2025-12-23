La crisi della Cam di Grumello dopo il no agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli

Il 23 dicembre 2025, lavoratori della Cam di Grumello del Monte hanno partecipato a uno sciopero e a un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, in risposta alla crisi aziendale e al diniego degli incentivi all’esodo. L’evento ha coinvolto numerosi dipendenti, evidenziando le difficoltà che attraversa l’impresa e la preoccupazione per il futuro occupazionale.

Grumello del Monte (Bergamo), 23 dicembre 2025 – Ampia partecipazione di lavoratrici e lavoratori ieri mattina allo sciopero e al presidio davanti ai cancelli della ditta Cam, a Telgate e Grumello del Monte. I lavoratori dell’azienda, storica realtà dei prodotti per l’infanzia, si sono mobilitati contro la decisione della proprietà di dismettere la produzione: una scelta che rischia di mettere fine a un’esperienza industriale radicata nel territorio. Fuori dallo stabilimento di Grumello del Monte, il clima era segnato da forte preoccupazione e amarezza: l’azienda ha infatti dichiarato 57 esuberi e, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, non sembrerebbe intenzionata a rivedere la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi della Cam di Grumello, dopo il “no” agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli Leggi anche: Blocco consegne ai cancelli di Brt: prosegue protesta dei lavoratori della ditta appaltatrice Leggi anche: Sciopero e presidio alla Cam: “Chiediamo esuberi dignitosi, incentivi all’esodo insufficienti” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La crisi della Cam di Grumello, dopo il “no” agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelli; Cam congela l’attività: nuova tranche di uscite; Crisi della Cam, sciopero di otto ore negli stabilimenti bergamaschi e presidio alla sede di Grumello del Monte; Altre 8 ore di sciopero alla Cam. I sindacati: Totale assenza di risposte concrete. Altre 8 ore di sciopero alla Cam. I sindacati: “Totale assenza di risposte concrete” - A fine novembre è stata confermata la chiusura dell’attività produttiva e l’apertura della procedura di esubero. bergamonews.it

LUNEDÌ 22 DICEMBRE ASTENSIONE E PRESIDIO DAVANTI ALLA SEDE CAM DI GRUMELLO DEL MONTE Sono state proclamate ulteriori 8 ore di sciopero per la vertenza sulla crisi della CAM. Il prossimo 22 dicembre, lavoratori e lavoratrici degli stabilime - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.