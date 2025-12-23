La Corte Suprema | no alla Guardia nazionale a Chicago

La Corte Suprema ha respinto la proposta della Casa Bianca di impiegare la Guardia Nazionale a Chicago, impedendo l'invio delle truppe federali. La decisione rappresenta un ostacolo alle iniziative di protezione degli agenti impegnati nelle operazioni di deportazione di immigrati illegali. Questa pronuncia si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e giudiziarie legate alle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Doccia fredda per Trump. La Corte Suprema ha bloccato l'idea della Casa Bianca di schierare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago, allo scopo di proteggere gli agenti federali impegnati nell'attuazione del programma di deportazioni di massa di immigrati illegali. Nella decisione dei giudici si legge, tra le altre cose, che la legge federale vieta l'uso delle forze armate per le q uestioni di ordine pubblico e si ricorda che la legge invocata da Trump per schierare la Guardia Nazionale si applica soltanto quando le "forze regolari" non sono sufficienti a mantenere l'ordine. Da questo aspetto trae origine lo stop. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

