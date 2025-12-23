La Corte Suprema boccia Trump | no all' invio della Guardia Nazionale a Chicago
La Corte Suprema ha respinto la richiesta di invio della Guardia Nazionale a Chicago, con una decisione a maggioranza che ha incluso anche tre giudici conservatori. Il verdetto mette fine alle speranze di un intervento federale nella città, sottolineando la necessità di rispettare i limiti costituzionali nelle decisioni di sicurezza pubblica. La decisione riflette un orientamento cautelativo sul ruolo del governo federale in questioni di ordine locale.
Verdetto a maggioranza: anche tre giudici conservatori hanno votato contro il provvedimento voluto dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
