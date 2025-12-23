La Corte Suprema boccia Trump | no alla Guardia nazionale a Chicago
La Corte Suprema ha respinto la richiesta della Casa Bianca di schierare la Guardia Nazionale a Chicago, bloccando così l’uso delle truppe federali nella città. La decisione riguarda la protezione degli agenti impegnati nelle operazioni di deportazione di immigrati illegali, e rappresenta un importante limite all’intervento militare in ambito interno.
Doccia fredda per Trump. La Corte Suprema ha bloccato l'idea della Casa Bianca di schierare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago, allo scopo di proteggere gli agenti federali impegnati nell'attuazione del programma di deportazioni di massa di immigrati illegali. Nella decisione dei giudici si legge, tra le altre cose, che la legge federale vieta l'uso delle forze armate per le q uestioni di ordine pubblico e si ricorda che la legge invocata da Trump per schierare la Guardia Nazionale si applica soltanto quando le "forze regolari" non sono sufficienti a mantenere l'ordine. Da questo aspetto trae origine lo stop. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
