La Corte Suprema ha deciso di bloccare il dispiegamento dei militari della Guardia Nazionale a Chicago. Secondo la sentenza, l’intervento militare può essere autorizzato solo in casi eccezionali, e al momento il governo non ha fornito motivazioni giuridiche sufficienti per giustificare l’uso dell’esercito nello Stato dell’Illinois. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i limiti costituzionali nell’impiego delle forze armate in ambito civile.

L’invio di militari della Guardia Nazionale è possibile solo in circostanze “ eccezionali ” e, allo stato attuale, il governo non ha indicato una base giuridica che consenta all’esercito di far rispettare le leggi nello Stato dell’ Illinois. Con questa motivazione i giudici della Corte Suprema americana hanno inflitto una dura battuta d’arresto al presidente Donald Trump, stabilendo che – almeno per il momento – non potrà procedere con il dispiegamento della Guardia Nazionale nell’area di Chicago. La decisione ha visto i sei giudici conservatori della Corte Suprema divisi, con tre a favore e tre contrari al dispiegamento delle truppe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Corte Suprema blocca Trump: no al dispiegamento dei soldati della Guardia Nazionale a Chicago

Leggi anche: Trump invia 300 soldati della Guardia Nazionale anche a Chicago, dopo Washington, Los Angeles, Memphis e Portland

Leggi anche: Usa, giudice federale non blocca l’invio della Guardia Nazionale a Chicago

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sparatorie a Brown University e MIT: sospetto trovato morto, Trump blocca la lotteria green card; Trump a Natale: boom promesso, dazi e sondaggi contro; Trump si è detto aperto ai Democratici sulle questioni riguardanti la SEC e la CFTC degli Stati Uniti, offrendo un barlume di speranza per il disegno di legge sulle criptovalute al Senato.; ASIA TODAY Doha, nessun risultato dal vertice sulla forza internazionale a Gaza.

Sconfitta per Trump, la Corte Suprema vieta le truppe a Chicago - La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois e in particolare a Chicago, nonostante le forti obiezioni delle autorità locali. msn.com