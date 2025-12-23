La corriera di Natale | grazie a Inchiostro di Puglia in tanti hanno potuto raggiungere le famiglie Fatto fronte al caro-trasporti
Comprare un biglietto aereo, o anche ferroviario, per i collegamenti riguardanti la Puglia in occasione delle feste natalizie è stato impossibile per molti. O meglio, per alcune centinaia di persone sarebbe stato impossibile trascorrere le feste con i familiari pugliesi, se non fosse intervenuta la lodevole iniziativa di “Inchiostro di Puglia”. La corriera di Natale: viaggio in pullman Bari-Milano l’altro ieri, percorso inverso nelle scorse ore. Gratis. Le richieste sono state superiori alle possibilità ma la sola idea di avere contribuito a rendere migliore questo periodo per centinaia di persone fa di “Inchiostro di Puglia” un’organizzazione di grande valore del nostro territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
