La clemenza di re Sergio bacia l’ex calciatore con il concorso in omicidio
La vicenda di re Sergio, coinvolto in un caso di concorso in omicidio, si approfondisce con una nuova istanza di revisione presentata dal suo legale. Tra gli altri imputati figura Franco Cioni, noto per aver ucciso la moglie malata terminale. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire, mentre si attende un eventuale sviluppo processuale.
Il legale: «Nuova istanza di revisione». Tra gli altri quattro c’è Franco Cioni, l’anziano che uccise la moglie malata terminale. Concedere la grazia ad alcuni detenuti in prossimità delle festività natalizie è da sempre un gesto di clemenza simbolico molto forte, tradizionalmente riservato a vicende giudiziarie con risvolti umani delicati. Ma tra i cinque provvedimenti di clemenza firmati ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il parere favorevole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, c’è n’è uno destinato a far discutere. È quello nei confronti di Alla F. Hamad Abdelkarim, già calciatore della Serie A libica giunto in Italia su un barcone, condannato alla pena complessiva di 30 anni di reclusione per delitti di concorso in omicidio plurimo, violazione delle norme sull’immigrazione per fatti avvenuti nel 2015. 🔗 Leggi su Laverita.info
