La città ha avviato una raccolta fondi a sostegno di Michele Sassarini, un giovane di 22 anni che necessita di un intervento medico delicato. Le famiglie di Michele hanno lanciato l’appello per raccogliere il supporto necessario e permettergli di affrontare questa sfida. Ogni contributo può fare la differenza, offrendo a Michele la possibilità di un nuovo inizio e di affrontare le difficoltà con maggiore serenità.

La città sta rispondendo all’appello lanciato dalla famiglie di Michele Sassarini. La speranza del ragazzo di 22 anni ha bisogno di essere sottoposto a un delicato intervento per sperare di tornare a condurre una vita nuova, seppur sempre caratterizzata da difficoltà. All’età di 16 anni ha avuto un incidente che gli ha provocato un danno assonale diffuso, con conseguente tetraparesi spastica. Ha lottato per tenersi aggrappato alla vita rimanendo oltre quattro mesi in coma. Successivamente la famiglia ha scelto di trasferirlo a Bologna, alla Casa dei Risvegli dell’ospedale Bellaria, iniziando un percorso di recupero che ha portato a notevoli progressi sia sul piano fisico sia cognitivo, ma la condizione resta quella di una grave disabilità, con una dipendenza quasi totale dall’assistenza continua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città sostiene Michele. Aperta la raccolta fondi

Leggi anche: “Premio San Michele d’oro”, la raccolta fondi voluta dalla regista Cinzia Th Torrini rilanciata dal sindaco Agnelli

Leggi anche: Pianoforte per il bimbo prodigio. Regista lancia la raccolta fondi. Il San Michele per aiutarlo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La città sostiene Michele. Aperta la raccolta fondi - La speranza è legata a un costoso intervento in un centro medico in Svizzera. lanazione.it