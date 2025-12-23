La Città di Crotone avrà presto un suo playground per il backet e lo skate

La città di Crotone si prepara ad ampliare le proprie strutture sportive con un nuovo playground dedicato al basket e allo skate. La Giunta Comunale ha approvato il progetto “Sport Illumina”, proposto dall’assessore Luca Bossi, che mira a creare spazi dedicati allo sport e al tempo libero, contribuendo allo sviluppo di aree pubbliche dedicate alle attività sportive e ricreative.

La Giunta Comunale ha infatti approvato, su proposta dell'assessore all'Impiantistica Sportiva Luca Bossi, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione del "Progetto Sport Illumina", un'importante iniziativa nazionale ideata da Sport e Salute S.p.A., che ne curerà la progettazione e la realizzazione. Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ed è finalizzato alla creazione, nel corso del 2025, di playground sportivi modulari, inclusivi e riconoscibili, dotati di diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

