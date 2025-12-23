La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1 secondo stadio in orbita

La Cina ha effettuato con successo il lancio del razzo Long March-12A Y1 da Jiuquan, segnando l’ingresso del secondo stadio in orbita. L’operazione si inserisce nelle attività di sviluppo e consolidamento della propria capacità spaziale, contribuendo alle missioni di esplorazione e comunicazione. Il lancio rappresenta un passo importante nel programma spaziale cinese, continuando a rafforzare la presenza del paese nello spazio.

JIUQUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina martedì ha lanciato il razzo vettore Long March-12A Y1 da nord-ovest. Il secondo stadio è entrato nell'orbita prevista, ma il recupero del primo stadio non è riuscito. – Foto Xinhua – (ITALPRESS).

