La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1 secondo stadio in orbita

La Cina ha effettuato con successo il lancio del razzo Long March-12A Y1 da Jiuquan, segnando l’ingresso del secondo stadio in orbita. L’operazione si inserisce nelle attività di sviluppo e consolidamento della propria capacità spaziale, contribuendo alle missioni di esplorazione e comunicazione. Il lancio rappresenta un passo importante nel programma spaziale cinese, continuando a rafforzare la presenza del paese nello spazio.

JIUQUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina martedì ha lanciato il razzo vettore Long March-12A Y1 da nord-ovest. Il secondo stadio è entrato nell’orbita prevista, ma il recupero del primo stadio non è riuscito. – Foto Xinhua – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

