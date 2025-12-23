La Cina, seconda economia mondiale, mantiene una posizione dominante nel settore dei prodotti contraffatti. Nonostante la crescita economica e l’influenza globale, il paese non ha ancora adottato misure efficaci per contrastare la diffusione di merci false. La presenza di questo fenomeno, spesso favorita da ambigue complicità istituzionali, evidenzia le sfide ancora aperte per una responsabilità più concreta sulla scena internazionale.

La Cina, è stabilmente la seconda economia del pianeta, ma è ancora lontana dall’ essere uno stakeholder responsabile sulla scena globale, non avendo mai contrastato seriamente la diffusione di merci contraffatte, anzi confermandosi ancora come leader indiscusso del settore. Nonostante i controlli e le operazioni internazionali, i prodotti falsi provenienti dalla Cina continuano a dominare le statistiche dei sequestri globali, sollevando interrogativi sulla reale volont à del governo e del Partito comunista cinese di smantellare i network illegali ed altamente redditizi. Nel corso dell ’ ultimo decennio, la diffusione dei prodotti contraffatti è cresciuta in modo significativo a livello mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

