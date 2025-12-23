La Cina ha aumentato i dazi su vari prodotti europei, tra cui formaggi, plastica e carne, con aliquote che raggiungono il 43%, 35% e 20% rispettivamente. Mentre l’UE valuta una possibile reazione, resta prioritario il mantenimento degli obiettivi del Green Deal. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra Cina e Europa, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio e le politiche ambientali.

Aliquota sui formaggi al 43%, sulla plastica al 35%, sulla carne al 20%. La Ue potrebbe reagire, però vuol salvare il Green deal. «Gli Stati Uniti innovano. La Cina imita. L’Europa regolamenta». Recita il vecchio adagio. Che si parli di impresa o di tecnologia. E pure sui dazi, la storiella vale. Le tariffe di Trump hanno fatto parlare tutti di tutto. Dibattiti stucchevoli sui giornali e nei talk show televisivi. Ma alla fine, Trump i suoi dazi li ha imposti. E l’Ue li ha subiti. Del resto, si sa. Il cliente (gli Usa) ha sempre ragione. Neppure smaltita la depressione da parte degli europeisti, che ora pure la Cina mette i suoi di dazi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cina bersaglia l’Europa di dazi ma nessuno protesta

