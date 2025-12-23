La cantante Emma in piazza Europa per l’Estate

Emma sarà tra i protagonisti dell’Estate Spezzina 2026, con un concerto in piazza Europa sabato 11 luglio. L’evento offre l’occasione di ascoltare dal vivo una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, in un contesto all’aperto e accessibile. La partecipazione è aperta a tutti, in un’atmosfera di relax e condivisione, nel rispetto delle normative vigenti.

Anche Emma tra le grandi protagoniste dell'Estate Spezzina 2026. Appuntamento a sabato 11 luglio in piazza Europa. Ai due attesissimi show negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre) si aggiungono nuovi concerti, tra cui quello spezzino, per l'estate 2026 in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi. Dopo l'uscita del suo ultimo singolo 'Brutta Storia', brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari.

