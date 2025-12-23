La bufera di Natale piomba sull' Italia attesi neve anche a bassa quota e forti temporali | arriva il freddo vero

Un’intensa perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, portando nevicate anche a quote basse e temporali forti. La saccatura proveniente dalla Penisola iberica crea un generale abbassamento delle temperature, annunciando un Natale caratterizzato da freddo e gelo. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, con previsioni di neve e precipitazioni che influenzeranno le festività in molte zone del paese.

Natale al freddo e al gelo. Una saccatura atlantica proveniente dalla Penisola iberica porta sull?area delle Baleari una profonda depressione che influenzerà il tempo in tutta. 🔗 Leggi su Leggo.it

