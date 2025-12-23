La bufala della carne alla Vigilia di Natale ha quasi 60 anni | da dove nasce la tradizione del pesce

Roma, 23 dicembre 2025 – Ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale, torna una convinzione molto diffusa: alla Vigilia non si può mangiare carne. Si tratta di una regola data per scontata, ripetuta di generazione in generazione, tuttavia non è una vera e propria prescrizione. Riguardo alla cena della Vigilia non esiste un vero divieto religioso. Ci troviamo di fronte a una tradizione culturale che resiste, radicata nella storia e nelle abitudini familiari, spesso fraintesa. Ecco come stanno le cose. Natale 2025 più oculati: meno soldi spesi per cenoni e pranzi, in viaggio 1 italiano su 4 Cosa dice davvero la Chiesa cattolica.

Pesce alla Vigilia di Natale? Il divieto di mangiare carne una bufala che ha quasi 60 anni - Roma, 24 dicembre 2024 – La tradizione di non mangiare carne alla Vigilia di Natale, in particolare la sera del 24 dicembre, ha radici antiche, ma, allo stato attuale, è più che altro una tradizione ... quotidiano.net

Il giorno del "magro": ecco perché alla Vigilia non si mangia carne - Il Concilio di Trento (che durò all’incirca un ventennio dal 1545 al 1563), stabilendo le regole di digiuno, l’astinenza dalle carni e quali cibi fossero inclusi nel concetto di “magro”, funzionò più ... repubblica.it

