La Brexit non piace più | le imprese vogliono legami più stretti con l' Ue
Le imprese britanniche chiedono un rafforzamento dei legami con l'Unione Europea, evidenziando insoddisfazione per le condizioni attuali post-Brexit. In un ultimatum al primo ministro Keir Starmer, si sottolinea la necessità di un accordo commerciale più stretto, per favorire la stabilità economica e il comercio tra Regno Unito e Ue. La richiesta riflette un cambio di atteggiamento verso un rapporto più collaborativo con l'Unione europea.
Ultimatum delle imprese britanniche al primo ministro Keir Starmer. Al governo è stato chiesto un accordo commerciale più stretto con l'Unione europea. Una "necessità strategica" per le aziende del Regno Unito. Gli esportatori trovano sempre più difficile fare affari dopo la Brexit. Invitando il partito laburista ad accelerare il riassetto con Bruxelles, le Camere di commercio britanniche hanno affermato che "l'attuale accordo commerciale e di cooperazione del non è stato sufficiente ad aiutarle ad aumentare le vendite nell'Ue". Oltre la metà (54%) degli esportatori intervistati in un sondaggio su quasi 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
