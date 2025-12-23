La Asem Jolly Handball non riesce ad imporsi finisce 29–34 per il Camisano Torri

Perde in casa la Jolly Campoformido nel sesto turno di campionato.UN PRIMO TEMPO SOFFERTO La Asem Jolly comincia sottotono nella sesta giornata di Serie B e fatica a tenere testa agli avversari: troppo spazio concesso in fase difensiva e diverse imprecisioni in attacco permettono agli ospiti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

