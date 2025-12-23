l Carabinieri avvertono i cittadini | Ecco come possono ingannarvi

I Carabinieri avvertono i cittadini sui vari tentativi di truffa e inganno. Si segnalano falsi ufficiali che si presentano a domicilio, persone che chiedono informazioni o si comportano in modo sospetto, e altri metodi utilizzati per ingannare. È importante essere cauti e conoscere le modalità per riconoscere eventuali truffatori, proteggendo così sé stessi e la propria sicurezza.

Falsi carabinieri o avvocati che si presentano a domicilio, gente che per strada chiede informazioni o si lancia in affettuosi abbracci, altri che nel parcheggio indicano spiccioli in terra, e chi più ne ha più ne metta. È molto vasta la casistica delle truffe compiute con sempre maggior frequenza ai danni dei cittadini, in primis quelli con i capelli bianchi e con poca dimestichezza con la tecnologia. Di questo s'è parlato sabato pomeriggio alla chiesa dell'Immacolata, in località Traversagna a Pietrasanta, all'incontro "Occhio alle truffe e ai suoi professionisti" promosso dalla stessa parrocchia alla presenza del luogotenente Angelo Meoli, comandante della stazione dei Carabinieri di Pietrasanta, e di Giovanni Fiori, comandante della Polizia locale di Pietrasanta.

Natale in sicurezza, i consigli dei Carabinieri del comando di Reggio Calabria - In occasione delle festività natalizie e dell’imminente capodanno, il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno a tutela della sicurezza dei cittadini, richiama ... cn24tv.it

AVVISO Stanno facendo chiamate a Maletto e Bronte per le truffe, finti Carabinieri e conti correnti bloccati. SI avvertono i cittadini di non aderire alle loro richieste. Nel caso dovrebbero venire nelle vostre case avvertite le Forze dell'ordine. - facebook.com facebook

