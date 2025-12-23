Dopo la conclusione del manga nel 2025, Kill Blue rinasce come anime e debutterà nell'aprile 2026. Annunciato al Jump Festa 2026 con trailer e poster, il progetto coinvolge un nuovo cast vocale e uno staff esperto, pronto a trasporre il tono leggero della serie. La fine di un manga non è sempre un addio definitivo, a volte è solo una pausa, un cambio di formato: è il caso di Kill Blue, serie firmata da Tadatoshi Fujimaki che, chiusa la sua corsa su Shonen Jump, si prepara a una seconda vita animata già fissata per il 2026. Kill Blue rinasce come anime Nel corso dell'ultimo anno, Weekly Shonen Jump ha attraversato una fase di profondo rinnovamento editoriale, con la chiusura di quasi quindici serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kill Blue, è pronto a debuttare come anime l'anno prossimo il nuovo fenomeno di Shonen Jump

