Kevin Costner | la Western Costume lo cita in giudizio per oltre 400 mila dollari
La Western Costume ha intentato una causa contro Kevin Costner, richiedendo oltre 400 mila dollari di risarcimento. La richiesta riguarda presunti debiti legati al film Horizon, secondo quanto riportato dall'articolo de Il Difforme. La vicenda evidenzia le complicazioni legali che possono sorgere nel settore cinematografico e le questioni di pagamento tra attori e fornitori di costumi.
Kevin Costner citato in giudizio per oltre 400 mila dollari: non ha pagato i costumi di «Horizon» - L'attore americano negli Stati Uniti sta però avendo grande successo come voce narrante della nascita di Gesù su Hulu ... msn.com
Kevin Costner sued for huge sum over unpaid 'Horizon 2' costume rental fees - Kevin Costner is facing a new lawsuit related to the sequel to his Western box office bomb, “Horizon: An American Saga. msn.com
Hollywood Star Kevin Costner Sued Over $400K for 'Nightmare' Unpaid Costume Fees in Horizon Saga - Western Costume Leasing Company filed a lawsuit against Kevin Costner and his production partners, who had not paid over $400,000 they owed the company in valuable costumes rented to make the film. ibtimes.co.uk
