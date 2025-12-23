Katz | creeremo nuovi insediamenti a Gaza

Il ministro della Difesa israeliano Katz ha annunciato l’intenzione di creare nuovi insediamenti nel nord di Gaza, sostituendo le comunità precedentemente sgomberate nel 2005 durante il disimpegno. Questa decisione segnala un cambiamento nelle politiche di Israele riguardo alla presenza nella Striscia e potrebbe avere ripercussioni sulla situazione regionale. Restano da valutare le implicazioni di tale proposta nel contesto del conflitto israelo-palestinese.

13.00 Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato oggi che Israele stabilirà comunità nel nord di Gaza al posto di quelle sgomberate durante il disimpegno dalla Striscia del 2005. "Quando sarà il momento giusto- ha detto- Israele stabilirà nel nord di Gaza Garine Nahal", programma militare in cui gruppi di giovani si arruolano insieme e poi creano comunità di civili "Siamo nel profondo di Gaza, non la lasceremo mai del tutto.Siamo qui per difendere e impedire ciò che è successo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

