Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo | Per me c'è ancora resterà mio marito per sempre

Katia Ricciarelli ha ricordato Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto scorso, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nella sua vita. La cantante ha affermato che per lei lui resterà sempre suo marito, evidenziando il valore del loro legame e il ricordo che conserva di lui. Questo ricordo testimonia l’affetto e la stima che ancora nutre nei confronti di Pippo Baudo, figura significativa nel suo percorso personale e professionale.

Katia Ricciarelli ha ricordato Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. La tenore ha parlato del loro matrimonio e dell'importanza che ebbe nella sua vita: "Per me resterà sempre mio marito. Manca da quattro mesi ma c'è ancora. Fu lui a dirmi che ce l'avrei fatta".

Ricciarelli, per me Pippo resterà mio marito per sempre - Prima di lui non mi ero mai voluta sposare, è stato un amore grande e non r ... ansa.it

Katia Ricciarelli: «Pippo resterà mio marito per sempre. C'è ancora, ci parlo. Ho fatto mille volte la valigia fingendo di lasciarlo» - Katia Ricciarelli si racconta in esclusiva a Monica Setta nella puntata di Storie al bivio, in onda sabato 27 dicembre 2025 alle 15. msn.com

