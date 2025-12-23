Katia Ricciarelli | Nessuno mi ha avvisato della morte di Pippo per me resterà mio marito per sempre

Katia Ricciarelli ha recentemente condiviso il suo dolore per la perdita di Pippo Baudo, avvenuta lo scorso 16 agosto. In un’intervista, l’artista ha ricordato il marito, sottolineando come per lei rimarrà sempre una figura importante. Dopo oltre quattro mesi dalla scomparsa, Ricciarelli ha espresso le sue emozioni, offrendo uno sguardo sincero sul lutto e sui ricordi condivisi.

A più di quattro mesi dalla scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta lo scorso 16 agosto a Roma, Katia Ricciarelli torna a parlare del dolore per la perdita dell’ex marito in un’intervista toccante che sarà trasmessa sabato 27 dicembre alle 15.30 su Rai2, nella trasmissione Storie di donne al bivio condotta da Monica Setta. La cantante lirica ha ribadito di aver appreso della morte del conduttore in modo del tutto inaspettato: attraverso i messaggi di condoglianze che continuavano ad arrivare sul suo telefono cellulare. “ Nessuno mi ha avvisato. Mi sono subito precipitata a Roma per la camera ardente”, ha raccontato con evidente commozione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha avvisato della morte di Pippo, per me resterà mio marito per sempre” Leggi anche: Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Resterà per sempre mio marito”. Il gesto per Natale Leggi anche: Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Per me c’è ancora, resterà mio marito per sempre” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha avvisato della morte di Pippo, per me resterà mio marito per sempre” - Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo a 4 mesi dalla morte: nessuno l'ha avvisata, lo sente ancora presente. msn.com

