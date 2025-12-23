Kate Winslet | Dicevano che non potevo fare l’attrice perché ero grassa Guardatemi ora non conoscete la vera bellezza

Kate Winslet ricorda gli inizi della sua carriera, evidenziando le difficoltà e le umiliazioni legate al suo aspetto fisico. Spesso giudicata per il suo peso, l’attrice ha affrontato sfide e pregiudizi nel mondo del cinema. La sua esperienza evidenzia come l’aspetto esteriore non definisca il talento e la vera bellezza, offrendo uno sguardo sulla sua crescita personale e professionale.

Kate Winslet ripercorre gli esordi nel mondo del cinema e soprattutto le umiliazioni subite a causa del suo aspetto fisico. Ospite del programma Desert Island Discs, in onda su BBC Radio 4, l'attrice ha ricordato quando un'insegnante di recitazione le ha detto: "Beh, cara, avrai una carriera se sei pronta ad accontentarti delle parti da ragazza grassa". L'interprete non dimentica ciò che le è accaduto e afferma: "Guardatemi adesso. È sconvolgente ciò che si dice ai bambini". Le umiliazioni, però, le hanno dato una "determinazione silenziosa": "Mi fa pensare: ve lo dimostrerò, ma senza fare rumore".

Kate Winslet: «È terrificante pensare che l’autostima di una persona risieda nell’aspetto fisico» - L'attrice ha commentato l'ondata di farmaci dimagranti e chirurgia estetica che ha investito Hollywood (e non solo): «Alcuni scelgono di non essere se stessi. rollingstone.it

Ecco i suoi consigli Kate Winslet non le manda a dire: «Le giovani non sanno più cosa significa essere belle» - Kate Winslet attacca la cultura della perfezione e mette in guardia le giovani donne dai farmaci dimagranti e dalla pressione dei social. bluewin.ch

«Ero un po' tarchiata e ho trovato un agente che si occupava di giovani attori. Ricordo in modo vivido un'insegnante di teatro. . . Lei mi disse: "Beh, tesoro, avrai una carriera se sei pronta ad accontentarti delle parti da ragazza grassa". » Kate Winslet è tornata - facebook.com facebook

