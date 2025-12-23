Kartodromo Antonio Minutoli vince il Campionato Sprint 2025

Al Kartodromo di Messina si è concluso il Campionato Sprint SWS 2025, con Antonio Minutoli che si è aggiudicato il titolo. La gara, disputata in un’atmosfera di grande intensità, ha visto i partecipanti sfidarsi fino all’ultimo giro. Una competizione che ha confermato l’importanza del precisione e della determinazione nel motorsport, offrendo un finale emozionante e coinvolgente per gli appassionati presenti.

All'ultimo respiro. Si è chiuso in maniera scoppiettante, al Kartodromo di Messina, il Campionato Sprint SWS 2025. Antonio Minutoli conquista il titolo al termine di un appuntamento finale dalle mille emozioni, potendo festeggiare il traguardo più atteso in carriera. L'ottava e conclusiva prova.

