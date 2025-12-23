Juventus Women ufficiali date e orari dei quarti di Coppa Italia | ecco quanto si disputano le gare col Napoli

La Juventus Women ha annunciato le date e gli orari delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Le partite sono programmate secondo il calendario ufficiale, offrendo agli appassionati un quadro chiaro su quando seguire le sfide. Di seguito i dettagli completi per conoscere le date e gli orari delle gare in programma.

Juventus Women, ufficiali date e orari dei quarti di Coppa Italia: ecco quanto si disputano le due gare in programma col Napoli. Dopo aver chiuso l'anno solare con ottimi risultati, la Juventus Women si prepara a un inizio di 2026 all'insegna delle grandi sfide nazionali. La squadra guidata da Massimiliano Canzi riprenderà infatti la propria caccia alla Coppa Italia, un trofeo che riveste un significato particolare per il club bianconero, avendolo conquistato nella passata stagione per la quarta volta nella propria storia. La difesa del titolo ricomincerà ufficialmente dai quarti di finale, con l'obiettivo di confermarsi regina della competizione.

