Juventus Women mercato | Peyraud-Magnin dirà addio a gennaio destinazione USA Quanto incassa il club e le nuove gerarchie tra i pali

A gennaio, Peyraud-Magnin lascerà la Juventus Women per trasferirsi negli Stati Uniti. La cessione rappresenta un’importante operazione di mercato, con implicazioni sul reparto portieri e sulle strategie future della squadra. In questa guida, analizzeremo i dettagli dell’affare e le conseguenze delle nuove gerarchie tra i pali, offrendo un quadro chiaro e oggettivo sulla situazione attuale del club.

di Mauro Munno per il futuro. Pauline Peyraud-Magnin non aveva mai nascosto il suo desiderio di giocare in NWSL. La Juventus Women l’avrebbe lasciata andare in estate, a scadenza di contratto, ma alla fine la nave per gli USA dovrebbe salpare con sei mesi di anticipo, nella finestra di gennaio. PPM vuole andare e, attraverso il suo entourage, ha espresso alla Juve il desiderio di farlo subito per cominciare lì la nuova stagione, che negli Stati Uniti parte a febbraio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

