Ecco le prime tre partite della Juventus Women in Serie A femminile 2026, con date e orari. La squadra di Canzi si prepara alla nuova stagione, affrontando gli incontri programmati all'inizio del campionato. Di seguito, le informazioni aggiornate sulle prime uscite ufficiali delle bianconere nel massimo torneo italiano femminile.

di Canzi. La FIGC, tramite una nota ufficiale, ha definito il programma dettagliato dei primi tre turni di gennaio della Serie A femminile. Il comunicato ha reso noto il calendario completo relativo alla 10ª, 11ª e 12ª giornata di campionato, stabilendo con precisione date e orari dei match. Grande attenzione è rivolta agli impegni della Juventus Women: il documento specifica infatti i momenti esatti in cui le bianconere scenderanno sul terreno di gioco per inaugurare il nuovo anno solare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, date e orari delle prime tre partite in Serie A femminile del 2026: quando saranno impegnate le bianconere

Leggi anche: Serie A, quando saranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa italiana: date e orari

Leggi anche: Juventus Women, ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg: ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Presentata la Supercoppa Women dell’11 gennaio: Juventus e Roma, lo show fa tappa a Pescara. “Sarà spettacolo, in campo e fuori”; Sorteggi UWCL | L'avversaria della Juventus Women ai playoff; Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan.

Juventus Women, ufficializzato il calendario dei playoff di Champions: doppia sfida con il Wolfsburg - Tutti i dettagli Il percorso europeo della Juventus Women entra nella fase più intensa e decisiva della sta ... calcionews24.com