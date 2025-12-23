Juventus Women date e orari delle prime tre partite in Serie A femminile del 2026 | quando saranno impegnate le bianconere

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le prime tre partite della Juventus Women in Serie A femminile 2026, con date e orari. La squadra di Canzi si prepara alla nuova stagione, affrontando gli incontri programmati all'inizio del campionato. Di seguito, le informazioni aggiornate sulle prime uscite ufficiali delle bianconere nel massimo torneo italiano femminile.

di Canzi. La  FIGC, tramite una nota ufficiale, ha definito il programma dettagliato dei primi tre turni di gennaio della  Serie A femminile. Il comunicato ha reso noto il calendario completo relativo alla  10ª, 11ª e 12ª giornata  di campionato, stabilendo con precisione date e orari dei match. Grande attenzione è rivolta agli impegni della  Juventus Women: il documento specifica infatti i momenti esatti in cui le bianconere scenderanno sul terreno di gioco per inaugurare il nuovo anno solare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women date e orari delle prime tre partite in serie a femminile del 2026 quando saranno impegnate le bianconere

© Juventusnews24.com - Juventus Women, date e orari delle prime tre partite in Serie A femminile del 2026: quando saranno impegnate le bianconere

Leggi anche: Serie A, quando saranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa italiana: date e orari

Leggi anche: Juventus Women, ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg: ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Presentata la Supercoppa Women dell’11 gennaio: Juventus e Roma, lo show fa tappa a Pescara. “Sarà spettacolo, in campo e fuori”; Sorteggi UWCL | L'avversaria della Juventus Women ai playoff; Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan.

juventus women date orariJuventus Women, ufficializzato il calendario dei playoff di Champions: doppia sfida con il Wolfsburg - Tutti i dettagli Il percorso europeo della Juventus Women entra nella fase più intensa e decisiva della sta ... calcionews24.com

juventus women date orariJuventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile - Esordio stagionale nella competizione per la squadra di Canzi: le bianconere, detentrici del titolo, pronte a difendere il trofeo ... tuttosport.com

juventus women date orariWomen Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Le bianconere sfideranno allo Juventus Stadium il Manchester United: fischio d'inizio dell'incontro fissato per mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00 . tuttosport.com

JUVENTUS vs NAPOLI ?DIRETTA LIVE SERIE A FEMMINILE LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Video JUVENTUS vs NAPOLI ?DIRETTA LIVE SERIE A FEMMINILE LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.