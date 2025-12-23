Luciano Spalletti scalda i motori per la trasferta di Coppa Italia contro il Pisa, prevista per il 26 dicembre, e le notizie dall’infermeria sono miste ma complessivamente positive. La Juventus, reduce dal successo per 2-1 sulla Roma che ha chiuso il 2025 con 29 punti in classifica, vuole continuare la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: verso Pisa, Spalletti recupera pezzi

Leggi anche: Verso Milan-Pisa: chi recupera dagli infortuni? Allegri spera in tre rientri. Anche se …

Leggi anche: Pisa Juve, difesa ancora in emergenza: chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Openda-David, Spalletti l'ha capito da... Yildiz: come cambia l'attacco Juve; Conceicao verso il forfait: chi giocherebbe al suo posto contro il Pisa? Tutte le opzioni per Spalletti; Juventus: Cabal, McKennie e Conceicao. Chi recupera e chi no per il Pisa.

Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a McKennie e Cabal, le ultime sugli infortunati - Qualche incertezza in casa Juventus in vista della trasferta contro il Pisa: da valutare le condizioni di alcuni giocatori come Conceicao, McKennie e Cabal. msn.com