Juventus | preparazione per il Pisa

La Juventus è tornata alla Continassa per preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Pisa di Gilardino, in programma il 26 dicembre. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dal successo per 2-1 sulla Roma che ha chiuso il 2025 con 29 punti e un balzo verso la zona Champions, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

