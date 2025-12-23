Juventus | preparazione per il Pisa
La Juventus è tornata alla Continassa per preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Pisa di Gilardino, in programma il 26 dicembre. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dal successo per 2-1 sulla Roma che ha chiuso il 2025 con 29 punti e un balzo verso la zona Champions, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, seduta in vista del Pisa: Bremer out per gestione dei carichi. Influenza per Zhegrova - Juventus in campo alla Continassa, col gruppo di Luciano Spalletti che porta avanti la preparazione della sfida contro il Pisa in programma sabato 27. tuttomercatoweb.com
Juventus, lavoro alla Continassa: infortuni da valutare in vista della trasferta di Pisa - Dopo il successo sulla Roma, la Juventus prepara la sfida del 27 dicembre tra lavoro differenziato, gestione dei carichi e assenze da monitorare. it.blastingnews.com
Infortunati Juventus, stop Zhegrova! Le ultime su Bremer, McKennie e Conceicao - Dopo il successo contro la Roma, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida ... fantamaster.it
Natale a San Piero a Grado per i nerazzurri Continua senza sosta la preparazione in vista del match del 27 dicembre contro la Juventus. Ecco la situazione in casa Pisa - facebook.com facebook
