Juventus | per il Milan sfuma il sogno Allegri

Il Milan deve dire addio a un sogno che aveva acceso l'entusiasmo di molti tifosi: Massimiliano Allegri non tornerà in rossonero. L'allenatore livornese, che ha guidato il Diavolo al trionfo scudetto nel 2011 e a due Supercoppe italiane, resterà alla Juventus, dove ha un contratto fino al 2027.

Milan, sogno Morata: tra Chelsea, richiesta Real e lo 'sgarbo' alla Juve - Il primo incontro ufficiale tra Fassone, Mirabelli e Montella ha confermato le ambizioni del Milan in vista della prossima stagione. calciomercato.com

Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è ... - Un lavoro che parte da lontano con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella prossima stagione ... tuttomercatoweb.com

#Conte: “Chi vince rimane nella storia. Siete più vicini a #Juventus, #Milan e #Inter Assolutamente no. Sarei un bugiardo a dirlo. L'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto con una rosa molto ridotta, quest'anno abbiamo inserito tanti giocatori ma non siamo as x.com

