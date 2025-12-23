Juventus Ottolini nuovo direttore sportivo

23 dic 2025

La notizia era già nell’aria da qualche settimana, ma la conferma è finalmente arrivata: Damien Comolli ha scelto il nuovo direttore sportivo della Juventus. Lo scranno lasciato vuoto da Cristiano Giuntoli, e precedentemente occupato da Fabio Paratici e Giuseppe Marotta, sarà occupato da Marco Ottolini. La notizia è arrivata nella serata di lunedì 22 dicembre, e si da ormai per fatto l’arrivo dell’ ex ds del Genoa, con il quale aveva già risolto il suo contratto il 31 ottobre scorso. Ottolini ha dunque superato altri concorrenti sondati da Comolli per il suo ruolo, tra tutti James Gow, collaboratore del francese ai tempi del Liverpool. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

