Juventus | Ottolini nuovo architetto bianconero

Juventus, è fatta: Ottolini nuovo ds! Ecco gli obiettivi di gennaio - Come confermato da Sky Sport, l'ex ds del Genoa completerà ... fantamaster.it

Chi è Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. In bianconero ci è già stato - La Juventus ha trovato il suo nuovo direttore sportivo ed è pronta a muoversi al più presto in tal senso per definire e formalizzare l'accordo. tuttomercatoweb.com

Chi è #Ottolini, nuovo direttore sportivo della #Juventus I dettagli x.com

La #Juventus ufficializzerà #Ottolini come nuovo ds prima di fine anno, così da poter essere operativo sul #calciomercato di gennaio. L’ex #Genoa aveva già dato disponibilità totale a novembre, #Comolli ha poi valutato altri profili stranieri per avere un confr - facebook.com facebook

