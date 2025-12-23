Juventus | Ottolini nuovo architetto bianconero
La Juventus ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: Marco Ottolini, 45 anni, è pronto a prendere le redini del mercato bianconero. L’accordo verbale è già definito, e l’ufficialità potrebbe arrivare entro fine anno. Ottolini, cresciuto nel mondo dello scouting, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero
Leggi anche: Ottolini Juventus, quotazioni in rialzo: siamo all’ultima curva per il nuovo direttore sportivo bianconero. Tutti gli aggiornamenti
La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero - L’ex calciatore del Brescia, che ha lavorato anche con l’Anderlecht è stato già alla Juventus per quattro stagioni. fanpage.it
Juventus, è fatta: Ottolini nuovo ds! Ecco gli obiettivi di gennaio - Come confermato da Sky Sport, l'ex ds del Genoa completerà ... fantamaster.it
Chi è Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. In bianconero ci è già stato - La Juventus ha trovato il suo nuovo direttore sportivo ed è pronta a muoversi al più presto in tal senso per definire e formalizzare l'accordo. tuttomercatoweb.com
Chi è #Ottolini, nuovo direttore sportivo della #Juventus I dettagli x.com
La #Juventus ufficializzerà #Ottolini come nuovo ds prima di fine anno, così da poter essere operativo sul #calciomercato di gennaio. L’ex #Genoa aveva già dato disponibilità totale a novembre, #Comolli ha poi valutato altri profili stranieri per avere un confr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.