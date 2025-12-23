Juventus occhi della big sul bianconero | il rapporto del club con l’agente può giocare un ruolo decisivo Di chi si tratta

Juventus, Vlahovic nel mirino del Milan per l’estate 2026. I contatti tra l’agente del serbo e la dirigenza rossonera proseguono in attesa del rientro dall’infortunio. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus potrebbe subire uno scossone imprevisto durante la prossima sessione estiva di mercato. Nonostante l’attaccante sia attualmente impegnato nel percorso di recupero dall’operazione agli adduttori, le voci su un suo possibile trasferimento al Milan si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i canali di comunicazione tra l’entourage della punta serba e il club rossonero sono rimasti aperti ininterrottamente fin dallo scorso settembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

