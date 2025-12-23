Juventus McKennie 200 presenze? Ne voglio altre 200!

Durante un evento benefico presso l’oratorio Michele Rua, Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha commentato le sue 200 presenze con il club, esprimendo il desiderio di raggiungerne altrettante. Inoltre, ha parlato dell’influenza di Luciano Spalletti sulla squadra, sottolineando l’importanza di questo periodo di crescita e collaborazione. L’intervista ha offerto uno sguardo sulle ambizioni e sull’esperienza del giocatore con la maglia bianconera.

A margine dell'evento benefico organizzato dalla sua fondazione, McKennie 's Magical, all'oratorio salesiano Michele Rua, il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato anche dell'impatto avuto sulla squadra da Luciano Spalletti. La vittoria contro la Roma? "Era una vittoria troppo importante per la Juventus, per i tifosi, per noi

JUVENTUS - McKennie: "Orgoglioso delle 200 presenze, il rinnovo? Spero di restare" - Weston McKennie, centrocampista della Juventus ha parlato a margine di un evento all'oratorio Salesiano Michele Rua, "È difficile fare 200 presenze qui, è un grande momento per me e la mia famiglia". napolimagazine.com

Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT - McKennie è un titolarissimo dopo l’arrivo di Spalletti alla Juventus: la situazione sul futuro del centrocampista ... calciomercato.it

Weston #mckennie risponde al direttore di @radiobianconera @antoniopaolino sul lavoro di #spalletti alla #juventus: "Si concentra anche sulle piccole cose e parla tanto con i singoli giocatori" - facebook.com facebook

. @juventusfc, Weston McKennie a margine dell'evento Holiday Youth Community: "Amo stare con i bambini e regalargli un sorriso. Rinnovo Lascio fare al mio agente, spero di restare" x.com

