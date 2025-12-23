Juventus Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. Ex Genoa, Ottolini rappresenta una scelta strategica per il club, che ha concluso un accordo verbale con il professionista. Questa nomina segna un passo importante nel progetto sportivo della squadra, puntando a consolidare una gestione competente e orientata alla crescita.

La Juventus ha scelto il nuovo direttore sportivo. Il club bianconero ha raggiunto un accordo verbale con Marco Ottolini, ex Genoa da sempre in pole sull’agenda di Damien Comolli. Per l’ex del Grifone si tratta di un ritorno a Torino, dove aveva già lavorato per quattro anni tra il 2018 e il 2022. Con lui si completa dunque l’organigramma della Signora, in quanto affiancherà il direttore tecnico François Modesto e Giorgio Chiellini, che ricopre la carica di Director of Football Strategy. La carriera di Marco Ottolini, nuovo ds della Juventus. Classe 1980, Marco Ottolini vanta un passato da calciatore avendo vestito la maglia del Brescia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Juventus, Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo Leggi anche: La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero Leggi anche: Juventus, è fatta! Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo: intesa verbale raggiunta e scelta definitiva La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus Ottolini sarà il prossimo DS bianconero. La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero - L’ex calciatore del Brescia, che ha lavorato anche con l’Anderlecht è stato già alla Juventus per quattro stagioni. fanpage.it

Juve, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo - Dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa, l'ex dirigente dell'Anderlecht è pronto a tornare in bianconero ... msn.com

Marco Ottolini nuovo ds della Juventus: accordo verbale con l’ex Genoa - Ottolini ha partecipato attivamente nella costruzione e nella crescita della Next Gen bianconera, progetto che darà al club torinese e al calcio internazionale atleti come Soulè, Huijsen, Fagioli e Yi ... ilfattoquotidiano.it

MARCO OTTOLINI NUOVO DS della JUVENTUS!

Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus C'è l'accordo verbale, nei prossimi giorni le firme L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Marco Ottolini nuovo ds della #Juventus, intesa raggiunta tra le parti È il dirigente scelto da Damien Comolli per guidare il mercato, si aggiunge a Francois Modesto. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.