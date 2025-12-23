Juventus l’ex Paratici vicino alla Fiorentina

Recenti notizie indicano che Fabio Paratici potrebbe unirsi alla Fiorentina come nuovo responsabile dell’area football. L’esperienza maturata in Juventus e altre realtà del calcio italiano lo rende un profilo di rilievo per il club viola. La collaborazione tra Paratici e la Fiorentina potrebbe segnare un nuovo passo nel progetto sportivo della società, contribuendo a rafforzare la squadra e a pianificare il futuro.

L’arrivo di Paratici alla Fiorentina Notizia delle ultime ore è l’imminente arrivo di Fabio Paratici della Fiorentina, come Head of Football. L’ex dirigente della Juventus arriva dopo le dimissioni di Daniele Pradè in seguito al disastroso avvio di stagione dei viola. La notizia dell’approdo dell’ex dirigente di Tottenham e Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex Paratici vicino alla Fiorentina Leggi anche: Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “La Fiorentina cambia: Paratici vicino” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paratici Fiorentina ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola | accordo ai dettagli; Paratici Fiorentina ci siamo | l’ex Juve è arrivato oggi in Italia nelle prossime 24 ore la fumata bianca Contratto cifre e poteri | tutti i dettagli; Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club. Rubinho: "Paratici un riferimento, vive molto lo spogliatoio. Alla Juve..." - Intervistato da Radio Firenzeviola, l'ex portiere della Juventus Rubinho ha parlato così del probabile approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina come direttore dell'area ... tuttojuve.com

Paratici Fiorentina, ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola: accordo ai dettagli - L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola: accordo ai dettagli La classifica è impietosa, la zona salvezza dis ... calcionews24.com

Fabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia: vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina - L'ex dirigente della Juventus potrebbe avere carta bianca sul mercato e sull'organigramma viola dopo le dimissioni di Pradè ... ilfattoquotidiano.it

Prima vittoria della fiorentina contro l'Udinese ma l'arrivo di Paratici cosa vuol dire?

Tutto fatto: Fabio Paratici sarà il nuovo uomo forte della Fiorentina. L’ex dirigente della Juventus arriverà a Firenze nei primi giorni di gennaio, appena completate le ultime pratiche per liberarsi dal Tottenham. Paratici avrà pieni poteri nell’area sportiva e s - facebook.com facebook

Paratici alla Fiorentina. Etichettati come ladri alla #Juventus, chiamati per salvarsi come in questo caso, per vincere come nel caso di #Conte. Tutto quello che è juve genera invidia. Da sempre. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.