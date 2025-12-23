Juventus l’ex Alberto Costa piace all’Inter

23 dic 2025

Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003, potrebbe tornare in Serie A a gennaio. Dopo la cessione alla Porto in cambio di Joao Mario la scorsa estate, il giocatore è ora valutato dall’Inter, che potrebbe considerare un suo ritorno nel campionato italiano. La trattativa è in fase di sviluppo, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Alberto Costa vicino al ritorno in Serie A Ceduto dalla Juventus al Porto in cambio di Joao Mario la scorsa estate, Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003, potrebbe tornare a giocare in Serie A già a partire da gennaio. Stando a quanto riportato da “Il Giorno”, infatti, il giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

