Juventus è fatta! Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo | intesa verbale raggiunta e scelta definitiva

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con Ottolini, che sarà il nuovo direttore sportivo. La scelta definitiva segna un passo importante per il club in vista della prossima stagione. Con questa nomina, la società definisce la direzione strategica per l’ambito sportivo, puntando a rafforzare il progetto tecnico e competitivo. La decisione conclude un percorso di valutazione e confronto, delineando le future linee guida della squadra.

