Juventus | De Ceglie ricorda Agnelli
Paolo De Ceglie ha aperto il libro dei ricordi in un’intervista al canale YouTube “Centrocampo”, ripercorrendo la sua carriera bianconera con aneddoti e riflessioni che toccano il cuore dei tifosi. L’ex terzino, che ha vestito la maglia della Juve dal 2008 al 2017 con 128 presenze e 3 gol, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, De Ceglie “A questa Juve manca continuità”
Leggi anche: De Ceglie a tutto tondo: «Per me la Juve è sempre stata casa. Agnelli portò una visione futuristica, era tante figure in una. Ecco coma manca adesso ai bianconeri. Su Conte e gli scudetti…»
Ex Juve, De Ceglie: 'Conte ha influito sulla mia crescita' - Paolo De Ceglie si è da poco trasferito al Genoa in prestito dalla Juventus per giocare con maggiore continuità. calciomercato.com
De Ceglie, una vita in bianconero: “La Juve è casa. Ora voglio aiutare le nuove generazioni” - Ci sono le leggende e i campioni più estroversi. gianlucadimarzio.com
Agnelli viveva lì tutti i giorni, alla Juve non ha senso giocare se non vinci. Adesso al club manca - Una lunga intervista al canale YouTube "Centrocampo" in cui ripercorre tutta la sua carriera, con focus sugli anni vissuti alla in bianconero. msn.com
#DeCeglie ricorda gli anni in bianconero e spiega cosa significa giocare nella #Juventus #Shorts #TN
" #Agnelli viveva lì tutti i giorni, alla #Juve non ha senso giocare se non vinci. Adesso al club manca..." A tutto Paolo De Ceglie . Una lunga intervista al canale YouTube "Centrocampo" in cui ripercorre tutta la sua carriera, con focus sugli anni vissuti alla x.com
Mercato Juventus Novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.