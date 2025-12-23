Juventus clima di unità alla cena di Natale | Elkann elogia Spalletti e prepara un discorso per il club

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla cena di Natale della Juventus, il presidente Elkann ha espresso apprezzamento per l’operato di Spalletti e il senso di unità tra i membri del club. L’evento al J Museum si svolge in un’atmosfera di coesione e fiducia, sottolineando l’importanza di uniti nel percorso futuro della squadra. È previsto un discorso che riflette i valori e l’impegno collettivo del club in questa fase.

Juventus, Elkann protagonista alla cena di Natale: soddisfazione per Spalletti e per il gruppo. Atteso un discorso importante In un clima di forte coesione interna, la Juventus si ritroverà questa sera al J Museum per la tradizionale cena di Natale. L’appuntamento, che vedrà la presenza dei giocatori insieme alle loro famiglie, sarà un momento di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus clima di unit224 alla cena di natale elkann elogia spalletti e prepara un discorso per il club

© Calcionews24.com - Juventus, clima di unità alla cena di Natale: Elkann elogia Spalletti e prepara un discorso per il club

Leggi anche: Elkann a cena con la Juventus per Natale: John soddisfatto di Spalletti e della squadra. Pronto questo discorso

Leggi anche: Mario Rui: «Spalletti alla Juve? Non sono stupito, è il migliore. Prepara ogni discorso pre-partita toccandoti il cuore»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

juventus clima unit224 cenaJuventus, clima di unità alla cena di Natale: Elkann elogia Spalletti e prepara un discorso per il club - Atteso un discorso importante In un clima di forte coesione interna, la Juventus si ritroverà questa ser ... calcionews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.