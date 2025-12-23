Juventus c’è la firma di Ottolini | il club ha scelto il nuovo ds annuncio previsto a breve
La Juventus ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. La scelta conferma la volontà del club di rafforzare l’organico tecnico e strategico. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, segnando un passaggio importante per la gestione sportiva della squadra. Ottolini si unisce così alla Juventus con l’obiettivo di contribuire alla pianificazione e al miglioramento delle performance future.
Juventus, arriva la firma di Ottolini: scelto il nuovo direttore sportivo, ufficialità attesa nelle prossime ore La Juventus ha sciolto ogni dubbio sul nuovo Direttore Sportivo, scegliendo Marco Ottolini per guidare l’area tecnica. L’ex dirigente del Genoa, che ha superato una concorrenza agguerrita sia italiana sia internazionale, ha già firmato il contratto. La nomina diventerà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
