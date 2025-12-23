Juventus c’è la firma di Ottolini | il club ha scelto il nuovo ds annuncio previsto a breve

La Juventus ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. La scelta conferma la volontà del club di rafforzare l’organico tecnico e strategico. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, segnando un passaggio importante per la gestione sportiva della squadra. Ottolini si unisce così alla Juventus con l’obiettivo di contribuire alla pianificazione e al miglioramento delle performance future.

