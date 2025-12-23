Juventus Caldara Mandzukic ti metteva sotto

Nel podcast ‘Centrocampo’, Mattia Caldara ha condiviso alcuni ricordi sulla sua esperienza con Mario Mandzukic alla Juventus. L’ex difensore, ex Atalanta e Milan, ha descritto le sfide e le qualità dell’attaccante croato, sottolineando l’intensità delle gare e l’approccio competitivo di Mandzukic durante le stagioni trascorse in bianconero. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulla mentalità e le dinamiche in campo tra i due calciatori.

Caldara racconta il suo incubo: “Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic”. Cosa gli faceva Mario - Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui ... fanpage.it

