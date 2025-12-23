Juventus Caldara Mandzukic ti metteva sotto
Nel podcast ‘Centrocampo’, Mattia Caldara ha condiviso alcuni ricordi sulla sua esperienza con Mario Mandzukic alla Juventus. L’ex difensore, ex Atalanta e Milan, ha descritto le sfide e le qualità dell’attaccante croato, sottolineando l’intensità delle gare e l’approccio competitivo di Mandzukic durante le stagioni trascorse in bianconero. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulla mentalità e le dinamiche in campo tra i due calciatori.
Il racconto di Caldara su Mandzukic Nel corso della chiacchierata col podcast ‘ Centrocampo ’, l’ex difensore di Atalanta e Milan Mattia Caldara è sceso nei dettagli di cosa accadeva in campo quando incrociava l’attaccante croato, che ha giocato nella Juventus per quattro stagioni e con cui si è allenato per qualche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
