Juventus | Bremer rinforzo che cambia tutto

Gleison Bremer è il “regalo di Natale” che Luciano Spalletti non si aspettava, ma che sta trasformando la difesa della Juventus in un baluardo insormontabile. Il brasiliano, tornato dopo due mesi e mezzo di stop per una lesione al menisco, ha coinciso con due vittorie cruciali contro Bologna (1-0) e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus bremer rinforzo che cambia tutto

