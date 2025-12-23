Juve Tonali anche subito | ma ci sono 80 milioni di ostacoli

La Juventus punta a rafforzarsi a gennaio, con l'obiettivo di ingaggiare Tonali dal Milan. Il centrocampista rappresenta una soluzione gradita e utile per la squadra, ma l'operazione potrebbe incontrare ostacoli di natura economica e contrattuale, considerando una cifra stimata di 80 milioni. La trattativa resta in evoluzione, e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Il centrocampista ex Milan metterebbe d’accordo tutti in casa bianconera Ci aspettiamo, ma sarà così, una Juve davvero grande protagonista nel calciomercato di gennaio ormai alle porte. In uscita, ma soprattutto in entrata. Vedremo se e come verrà accontentato Spalletti, forte dei risultati positivi che hanno rilanciato la sua squadra non solo in chiave zona Champions. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il club di Exor dovrebbe intervenire in particolare a centrocampo. Spalletti vuole un regista, cosa che non è Locatelli – a proposito, lo scambio con Hojbjerg viene bollato come una fake news – ma se possibile anche un centrocampista bravo a inserirsi in zona gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

