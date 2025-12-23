Juha Kankkunen | il campione dei rally moderni
Nella storia del rally mondiale, Kankkunen rimane una figura di equilibrio perfetto tra velocità, intelligenza tattica e adattabilità tecnica. Non il più spettacolare, non il più mediatico, ma probabilmente uno dei piloti più completi e affidabili mai visti, capace di dominare epoche diverse senza mai tradire la propria identità sportiva. Juha Matti Pellervo Kankkunen nasce . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Ott Tänak, il primo campione del mondo rally estone
Leggi anche: Rally, Sébastien Ogier nella storia! Nove volte campione del mondo
Toyota protagonista nella notte dei Caschi d’Oro; Caschi d’Oro 2025, Kankkunen celebrato agli Oscar del motorsport; TROFEO ITALIANO RALLY - Ai Caschi d’Oro e Volanti ACI 2025 premiati i protagonisti del rallysmo tricolore; Kalle Rovanpera: “Avrei voluto fumare in macchina”.
TOYOTA PROTAGONISTA NELLA NOTTE DEI CASCHI D’ORO Casco d’Oro alla carriera per il 4 volte campione del mondo Juha Kankkunen, protagonista di una stagione straordinaria in veste di vice team principal del Gazoo Racing WRT. Al TGR Italy, il rep - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.