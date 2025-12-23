Jugovic commenta la corsa allo scudetto, sottolineando l’importanza delle scelte tecniche. L’ex calciatore evidenzia come gli allenatori toscani abbiano portato fortuna alla Juventus, con particolare attenzione a Luciano Spalletti. La sua analisi, pubblicata su La Gazzetta dello Sport, offre uno sguardo equilibrato sulle principali candidate al titolo e sul ruolo dei tecnici nel determinare l’esito della stagione.

Jugovic analizza la rincorsa scudetto a La Gazzetta dello Sport. L’ex leggenda bianconera esalta l’impatto di Luciano Spalletti. Vladimir Jugovic, protagonista indimenticabile della storia bianconera, ha espresso parole di grande fiducia verso il nuovo corso della Juventus in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Secondo l’ex centrocampista, l’amministratore delegato Damien Comolli ha fatto la scelta giusta affidando la panchina a Luciano Spalletti, un tecnico che ha saputo riaccendere l’entusiasmo e la competitività del gruppo in pochissimo tempo. Nonostante il distacco in classifica, Jugovic crede fermamente che la “Vecchia Signora” possa rientrare nella lotta per il vertice nel 2026, forte di una ritrovata identità tattica e di uno spirito di squadra che ricorda i tempi migliori del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jugovic netto: «Alla Juve devi vincere: gli allenatori toscani portano fortuna ai bianconeri». Il commento sulla favorita allo scudetto

