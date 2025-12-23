Judo bronzo di Sofia Kubler ai campionati italiani

I campionati italiani A1 di judo si sono recentemente conclusi ad Ostia, con diverse gare e risultati importanti. Tra le competizioni, si è distinta Sofia Kubler, che ha conquistato la medaglia di bronzo. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e crescita per gli atleti italiani, confermando il livello elevato della disciplina nel nostro paese.

Prato, 23 dicembre 2025 - Proprio pochi giorni fa, ad Ostia, si sono svolti i campionati italiani A1 di judo. Una kermesse che ha visto sfidarsi sul tatami agoniste ed agonisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di numerose società sportive. E anche l'Accademia Prato ha motivo di festeggiare, in quanto il club è riuscito a tornare a casa con una medaglia di bronzo: merito della giovane Sofia Kubler, capace di salire sul gradino più basso del podio nella categoria "+78 kg". Per lei si tratta di una conferma, considerando che aveva colto nei mesi precedenti il medesimo piazzamento in Coppa Italia.

