Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa a Riyadh, al termine di Napoli-Bologna nella Supercoppa italiana. Rispondendo a domande sulla sua posizione in squadra, ha sottolineato di sentirsi parte di un gruppo a disposizione di Luciano Spalletti e di rispettare le scelte tecniche dell’allenatore. Le sue parole riflettono un atteggiamento professionale e una disponibilità a contribuire al team, indipendentemente dal ruolo specifico.

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato in in conferenza stampa da Riyadh, al termine di Napoli-Bologna di Supercoppa italiana. La conferenza di Juan Jesus. «Ho 34 anni, è bello vivere due scudetti e una Supercoppa. Il tempo passa, non c’è una seconda volta. Il tempo passa e tutti dicono riserva o titolare, credo ad un gruppo che è a disposizione del mister. Lo dimostriamo tutti, non parlo dei singoli perché non gioco a tennis! Sono felice di aver fatto due grandi partita, ma ora pensiamo al fatto che il 28 c’è già una partita importante! Non c’è un Napoli di alti e bassi, stiamo facendo bene, sono arrivato 5 anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Dicono riserva o titolare, credo ad un gruppo che è a disposizione di Conte»

